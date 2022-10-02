Путініст кіркорів покаявся біля труни Моїсеєва: «Не можу пробачити…»

У неділю, 2 жовтня, у Москві відбувається церемонія прощання з артистом Борисом Моїсеєвим, якого не стало після чергового інсульту. Одним з перших на неї прийшов філіп кіркорів, пишуть російські ЗМІ.

У розмові з журналістами він сказав, що покійний вплинув на нього на початку творчої кар'єри.

«Боря, був причетний до мого професійного телевізійного дебюту. У мене було два хрещені батьки на телебаченні. Мати та батько: Алла у програмі „Різдвяні зустрічі“ та Боря у „Ранковій пошті“. Тому я його запам'ятав дуже відкритим, який завжди приходить на допомогу», — зазначив поп-король.

Теплі слова про старого товариша кіркорів промовив і стоячи біля його труни. Співак, як і багато присутніх, ледве стримував сльози.

«Ти залишив неймовірний слід у нашому житті… Я навіть пам'ятаю казав: „Слухайте у Мойсеєва костюм крутіший, мені треба хоча б як у Моїсеєва“. Ти був прикладом. Так як він одягався і як одягав своїх дівчат це можна було уявити у Голлівуді чи Бродвеї. Було дві такі люди у шоубізнесі, це Валерій Леонтьєв та Борис Моїсеєв, які так продумували свої образи. Навчав нас молодих як належить ставитись до великої сцени. Вибач за неуважність. Я не можу пробачити, що за роки твоєї хвороби я тебе жодного разу не відвідав», — зізнався кіркорів.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв переніс низку інсультів. Хвороба підкосила здоров'я артиста. У нього паралізувало руку, верхню губу. Музикант ледве міг пересуватися самостійно, а також мав проблеми з мовою. Тяжкий стан змусив зірку відмовитися від появи на публіці.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram