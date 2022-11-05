У Польщі збільшили кількість отримувачів допомоги у 710 злотих: як отримати гроші біженцям з України

У Польщі, яка цієї зими очікує прибуття в країну ще близько 800 тисяч вимушених біженців з України, створили нову програму фінансової підтримки найуразливіших категорій українських біженців. Розмір виплати становить 710 злотих (понад 5 тисяч гривень), а здійснюватимуть її до 15 грудня.

За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті програми, для оформлення допомоги до пункту реєстрації подаються:

документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, або внутрішній паспорт старого зразка (книга), або внутрішній паспорт у вигляді ID картки, або свідоцтво про народження);

номер PESEL;

номер банківського рахунку;

документи про інвалідність (за наявності).

Отримати допомогу можна у стаціонарних офісах у Новій Дембі, Жешуві, Кракові та Катовиці. Менші пункти реєстрації діють у Сяноку та Сандомирі, а на території Підкарпатського, Малопольського, Свентокшиського та Шльонського воєводств Польщі запустили мобільний офіс програми.

Реєстрація здійснюється за попереднім записом. Гроші в рамках цієї ініціативи надаватимуть насамперед пенсіонерам, яким за 50 років, особам з обмеженими можливостями, інвалідністю чи особливими потребами та їхнім опікунам, а також багатодітним матерям.

Витратити отримані кошти можна на ліки, харчування, освіту та інші потреби.

Нагадаємо, нещодавно уряд Польщі також відкрив у трьох містах країни (Варшаві, Любліні та Познані) центри прийому візових анкет для оформлення віз певним категоріям громадян. Скористатися послугами візових центрів можуть громадяни України та білоруси, які легально проживають на території Польщі.

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