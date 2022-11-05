На Україну насуваються хуртовини та морози: коли чекати суттєвого зниження температури

Неділя, 6 листопада, в Україні очікується холоднішою. Вночі від 3 градусів морозу до 4 тепла, вдень +4…+9 градусів.



Тепло збережеться на півдні та заході України. На заході до +9…+14 градусів, у Криму до +16 градусів, пише синоптикиня Наталя Діденко.



Дощі пройдуть у західних областях, Вінницькій, Житомирській, увечері дійдуть до Київщини. На решті території України без опадів.

У Києві завтра холодно та сиро, місцями туман, увечері — дощ. Температура повітря 6 листопада +7…+9 градусів.

Наступного тижня, пише Діденко, погода суттєво не зміниться, навіть трохи потеплішає.

Водночас народний синоптик Станіслав Щербак заявив, що незабаром в Україні може йти сніг.



«У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до −2…−4 градусів вдень», — зазначає синоптик.



Нагадаємо, сьогодні українці відчувають вплив магнітної бурі. Інтенсивність спалахів на Сонці 5 листопада максимальна.

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