Сильна пожежа на електропідстанції у Дніпрі: багато людей залишилося без світла (фото, відео)

Енергосистема України перебуває у кризовому стані через постійні ворожі прильоти. Так, у Дніпрі сьогодні, 5 листопада, спалахнула велика пожежа на електропідстанції.

Внаслідок займання частина місцевих жителів залишилася без світла, повідомляють ЗМІ.

"У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Тому зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний", - пишуть журналісти.

Густий дим злякав усіх мешканців селища

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки через горіння.

«Пожежа сталася на електропідстанції, попередньо внаслідок технічної несправності. На місці працюють рятувальники ДСНС» , — пишуть видання.

Нагадаємо, територія Дніпропетровської області зазнає регулярних обстрілів окупаційної армії рф. Найбільше від артилерійських ударів страждають Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський райони, що прилягають до окупованої території Запорізької області. Так, у ніч на суботу, 5 листопада, росіяни вчергове накрили вогнем із «Градів» та важкої артилерії Нікополь та сусідні села.

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