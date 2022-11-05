Одне іншого не виключає: в «Укренерго» пояснили, чи після аварійних будуть погодинні відключення світла

Вранці 5 листопада диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був вимушений запровадити додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Причиною стало збільшення споживання електроенергії — у ранкові години воно було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж напередодні, 4 листопада.

Проте, наголошують енергетики, запровадження аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.

«Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами», — розповіли в компанії «Укренерго».

Нині ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово, запевнили енергетики.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський поставив перед українцями національне завдання — гідно витримати російський енерготерор, сам факт якого свідчить про слабкість ворога.

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