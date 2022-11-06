Дороге задоволення: ЗМІ підрахували, скільки українцям коштуватиме улюблена новорічна страва
В Україні триває зростання цін на продукти — за прогнозами НБУ, інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься і перевищить 50% у наступні два квартали.
Тим часом у «Мінфіні» підрахували, в яку суму обійдеться популярна новорічна страва — салат олів'є
При підрахунку використовувалися «бюджетні» ціні на інгредієнти (на 5−6 порцій):
- Ковбаса варена молочна (500 г) — 135,82 грн;
- Картопля (300 г) — 2,65 грн;
- Морква (100 г) — 2,37 грн;
- Зелений горошок (400 г) — 36,32 грн;
- Огірки консервовані (200 г) — 29,06 грн;
- Огірки свіжі (200 г) — 17,94 грн;
- Яйця курячі (4 шт.) -28,89 грн;
- Майонез 67% (350 г) — 49,70 грн.
Разом: 302,75 грн.
Автори зазначають, що повний набір цих продуктів можна придбати, зокрема, в магазинах Auchan, Megamarket, Varus. Найнижча вартість такого набору зараз виходить у Varus — 283,91 грн.
Видання склало графік зміни середньомісячної вартості продуктового набору для салату. Зокрема, у жовтні цього року середня вартість складала 282,72 грн., а у вересні — 261,12 грн.
Останнім часом в Україні різко подорожчали яйця. Вартість десятка найвищої категорії може впритул наблизитися до позначки у 100 гривень. Їхня вартість може знизитися з початком другого кварталу наступного року.
Фото Pixabay188
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