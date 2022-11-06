Дороге задоволення: ЗМІ підрахували, скільки українцям коштуватиме улюблена новорічна страва

В Україні триває зростання цін на продукти — за прогнозами НБУ, інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься і перевищить 50% у наступні два квартали.

Тим часом у «Мінфіні» підрахували, в яку суму обійдеться популярна новорічна страва — салат олів'є

При підрахунку використовувалися «бюджетні» ціні на інгредієнти (на 5−6 порцій):

Ковбаса варена молочна (500 г) — 135,82 грн;

Картопля (300 г) — 2,65 грн;

Морква (100 г) — 2,37 грн;

Зелений горошок (400 г) — 36,32 грн;

Огірки консервовані (200 г) — 29,06 грн;

Огірки свіжі (200 г) — 17,94 грн;

Яйця курячі (4 шт.) -28,89 грн;

Майонез 67% (350 г) — 49,70 грн. Разом: 302,75 грн.

Автори зазначають, що повний набір цих продуктів можна придбати, зокрема, в магазинах Auchan, Megamarket, Varus. Найнижча вартість такого набору зараз виходить у Varus — 283,91 грн.

Видання склало графік зміни середньомісячної вартості продуктового набору для салату. Зокрема, у жовтні цього року середня вартість складала 282,72 грн., а у вересні — 261,12 грн.

Фото minfin.com.ua

Останнім часом в Україні різко подорожчали яйця. Вартість десятка найвищої категорії може впритул наблизитися до позначки у 100 гривень. Їхня вартість може знизитися з початком другого кварталу наступного року.

Фото Pixabay

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