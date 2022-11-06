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Україна

«Нещадно нищив російських окупантів»: на Вінниччині попрощались з героєм

20:00 6 листопада 2022
Олександр Бочеваров

28 жовтня, під час виконання бойових завдань на Донеччині, де не припиняються атаки ворога, загинув військовий Олександр Бочеваров. Йому було лише 36 років…

«Боєць — житель міста Бердянськ Запорізької області. В нашу громаду Олександр разом з матір’ю Таїсією, дружиною Ганною, донечками Ксенією (12 років) та Вікторією (4 роки), приїхав 29 березня, коли його рідне місто було окуповане ненависними ворогами й патріотам залишатися в ньому було небезпечно. Спочатку поселилися в Ілляшівці, а коли Олександр вже служив у Збройних силах, його родина у липні переїхала у Тростянець. Усе своє коротке, але яскраве життя герой провів у приморському місті Бердянськ. Тут він закінчив школу, навчався в педагогічному університеті, працював, виховував діток, будував плани, яким не судилося збутися, — повідомляє Тростянецька селищна територіальна громада. — 9 травня він був призваний на військову службу. Після нетривалого періоду навчань воєнному ремеслу на полігоні був направлений в один з бойових підрозділів, що дислокувався на Донеччині. Там тривають жорстокі бої за кожний клаптик української території».

Відомо, що Олександр Бочеваров мужньо боровся з окупантами, нищив ворогів нещадно, адже був старшим навідником міномета мінометного взводу мінометної батареї. На жаль, в одному з боїв його життя обірвалося. Ховали бійця у Тростянці на Вінниччині.

Поховали бійця у Тростянці на Вінниччині

Побратими загиблого вручили український прапор на кладовищі дружині воїна

Тіло захисника зустрічали живим коридором навколішки жителі громади. Дорогу густо встеляли квітами й щиро плакали за незнайомим, але таким рідним воїном. Побратими загиблого вручили український прапор на кладовищі дружині воїна.

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