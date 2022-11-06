«Грошей нема, але ви тримайтесь»: обдурені мобілізовані рашисти знову влаштували бунт

Мобілізовані в росії скаржаться не тільки на нестерпні умови в збірних пунктах і відсутність забезпечення. У Чуваській республіці третій день триває бунт новобранців, які вимагають від влади негайно перевести на їхні особисті рахунки 400 мільйонів рублів, виділені з місцевого резервного фонду. 3 листопада солдати склали колективне звернення до голови Чувашії Олега Ніколаєва, в якому наполягають на виконанні їхньої вимоги. Як пишуть місцеві пабліки, що публікують фото зазначеного листа, під ним готові поставити свої підписи понад 2 тисячі мобілізованих.

Обурені солдати склали колективне звернення до голови Чувашії Олега Ніколаєва

Про обіцяні 400 млн рублів мобілізованим розповів раніше заступник голови адміністрації республіки. Однак пізніше влада відступилася: міністр фінансів кабміну республіки спростував виділення з резервного фонду зазначеної суми. За його словами, на підтримку мобілізованих було виділено всього 100 млн рублів, ще 30 млн рублів зібрав один із фондів. Таким чином, ні про які 400 млн рублів йому невідомо. Щодо зібраних 130 млн, то цієї суми недостатньо навіть для одноразової виплати кожному мобілізованому в республіці, розмір якої становить 50 тис. рублів.

Втихомирювати новобранців, які бунтують, відправили головного військкома Чувашії (на фото в заголовку).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли деталі бійні на полігоні під Білгородом, де мобілізовані рашисти перестріляли один одного.

Фото: t. me/ChuvashiaDream/5977

924

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram