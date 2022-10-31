Автомати ледве придатні для стрілянини, є проблеми з набоями: британська розвідка оцінила зброю мобілізованих рашистів

Більш ніж за 8 місяців війни росія втратила в Україні не лише майже 72 тисячі своїх військових, а й тисячі одиниць техніки.

Оскільки сучасної зброї в росії вже мало, кремль змушений використовувати на передовій розконсервовану радянську бойову техніку та озброєння.



Крім того, у російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї, яка є у мобілізованих, йдеться у зведенні військової розвідки Міноборони Великобританії.



Деякі мобілізовані прибували в Україну взагалі без зброї, іншим видавали модернізовані автомати Калашнікова (АКМ) зразка 1959 року, багато з яких не можна використовувати через погане зберігання.

Зазначається, що регулярні бойові частини армії рф в основному озброєні 5,45 мм автоматами АК-74М або АК-12, а АКМ стріляє 7,62 мм патронами.

Доставка на передову різних видів патронів для стрілецької зброї ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення армії росії, зазначають у розвідці.

трофейний кулемет "Максим"

Існує маса проблем і з особовим складом російських підрозділів. Так у ПВК «Вагнер», здебільшого стали набирати не за якістю та наявністю військового досвіду, а за кількістю. Наразі йде масовий набір ув'язнених, які відбувають покарання за важкими статтями, у тому числі мають серйозні захворювання.



Своєю чергою, американський «Інститут вивчення війни» (ISW) припускає, що президент росії володимир путін готовий воювати довго.

Москва продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не переходити до застосування тактичної ядерної зброї, намагаючись досягти конкретних результатів.

путін прагнутиме втримати вже окуповані території, завдаватиме ударів по інфраструктурі України. У кремлі сподіваються на крах підтримки Києва цієї зими.

За даними ISW, протягом наступних кількох тижнів в Україну прибудуть з росії нові мобілізовані. Друга хвиля загарбників почне вливатись навесні 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що до російської армії забирають психічно хворих убивць навіть з зали суду.

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