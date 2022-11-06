«Поганий сценарій»: Кличко закликав киян бути готовими покинути столицю

Удари рашистів по критичній інфраструктурі можуть призвести до того, що до інших регіонів можуть переселити не тільки мешканців Київщини, а й столиці.

Бути готовими до можливості покинути місто киян закликав столичний голова Віталій Кличко, передає «Главком». Адже через ворожі обстріли можуть зникнути електроенергія, тепло, вода та зв’язок.

«Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас… Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися», — сказав Кличко під час телемарафону.

Містянам рекомендують мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі. В Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, але цього може виявитися недостатньо для міста-мільйонника.

«Я також звертаюся до людей — на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати — будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих», — закликав Кличко.

Нагадаємо, що «Укренерго» вчергове ввів обмеження споживання електрики на 6 листопада. Світло вимикатимуть мешканцям столиці, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Фото зі сторінки Віталія Кличка у соцмережах

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