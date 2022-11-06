«Могильник» України врятував «Лос-Анджелес» на 128-й хвилині та виборов у божевільному фіналі головний трофей MLS (відео)

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл, який не пустив команду України на чемпіонат світу в Катарі (вже після матчу автогол Ярмоленка переписали на валлійця), став одним з головних героїв фіналу американської ліги MLS «Лос-Анджелес» — «Філадельфія Юніон» і завоював перший у своїй кар'єрі заокеанський трофей.

Основний час матчу, в якому суперники обмінялися голами на 83-й та 85-й хвилинах, завершився внічию — 2:2, і доля титулу вирішувалася в овертаймі. Коли «Лос-Анджелес», який залишився на 117-й хвилині через червону картку без основного воротаря Крепо, на 120+4-й хвилині пропустив від Еліотта третій м'яч, здавалося, що «Філадельфія» вже може святкувати завоювання чемпіонського титулу. Але не так сталося, як гадалося. На 120+8-й хвилині ексзірка «Реала» Гарет Бейл, який вийшов на заміну в овертаймі, відгукнувся на фланговий навіс і влучним ударом головою врятував свою команду від поразки — 3:3.

Гравці «Філадельфії», схоже, були настільки шоковані таким розвитком подій, що покірно програли серію післяматчевих пенальті з рахунком 0:3 навіть при тому, що команда з Лос-Анджелеса першою не реалізувала 11-метровий удар. Героєм «лотереї» став запасний воротар «Лос-Анджелеса» Маккарті, який відбив два удари суперників.

Додамо, що разом з Бейлом перший у заокеанській кар'єрі трофей здобув ще один легендарний футболіст — чемпіон Європи у складі збірної Італії Джорджіо К'єлліні, який, щоправда, у фіналі не грав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу Лукас Подольські забив чудо-гол ударом зі своєї половини поля.

Фото ФК «Лос-Анджелес»

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