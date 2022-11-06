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«Причин для розмов про евакуацію немає»: у Кличка прокоментували переполох у Києві

15:51 6 листопада 2022
Потяг та люди

Після того, як мер Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці про можливість гіршого сценарію, коли в місті не буде ані світла, ані води, ані опалення, ані зв'язку та закликав містян бути готовими до виїзду в інші регіони, у КМДА зазначили, що наразі причин для розмов про евакуацію немає.

За словами директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука, міська влада напрацьовує різні плани та вчить людей реагувати і бути готовими вже зараз.

«Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури», — підкреслив він та додав, що у рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і у разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

«Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки», — підкреслив він.

Зокрема, у кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, електроенергію можуть повністю відключати у разі нових російських обстрілів. У залежності від ситуації, відновлення постачання може зайняти як і годину, так і більше, що під час морозів може призвести й до евакуації.

Ілюстративне фото зі сторінки «УЗ» в соцмережах

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