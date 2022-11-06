«Росія фінансувала дії з повалення прозахідного уряду Молдови»: розпочато розслідування

У Молдові, яка вже постраждала від ракетних ударів рашистів, прокуратура і сили безпеки розслідують ймовірне фінансування прокремлівських політиків російською ФСБ. Газета The Washington Post, посилаючись на документи, здобуті українською розвідкою, написала, що москва намагається повалити прозахідний уряд у Кишиневі.

Генеральна прокуратура і Служба розвідки та безпеки Молдови оголосили про початок розслідування втручання російських спецслужб у внутрішню політику країни. Про це повідомляє Balkan Insight. Правоохоронні органи розслідуватимуть ймовірну незаконну фінансову підтримку та експертну допомогу, надану проросійським політичним партіям у Молдові офіцерами та політичними експертами ФСБ росії.

«Більш конкретно, справа стосується ймовірного витрачання значних сум грошей, запропонованих російською ФСБ для підтримки деяких молдовських політиків та налагодження співпраці з метою повалення прозахідного режиму та переорієнтації Молдови на росію», — йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Доповідь з'явилася після того, як 28 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти Ілана Шора, молдовського олігарха і політика, який нібито брав участь у розкраданні 1 мільярда доларів і втік до Ізраїлю (на фото). США також запровадили санкції проти Володимира Плахотнюка та інших осіб, яких підозрюють у втручанні в політику на користь росії.

«Обидва олігархи використовували своє багатство і політичну владу для підриву політичних конкурентів, підкупу виборних посадових осіб і підриву верховенства права», — заявив на пресконференції посол США в Кишиневі Кент Д. Логсдон.

Плахотнюк і Шор втекли з країни в червні 2019 року після того, як очолювана Плахотнюком Демократична партія втратила владу в Молдові. Минулого тижня Плахотнюк оголосив, що повертається в молдовську політику.

У статті в авторитетному виданні Washington Post також прозвучало звинувачення, що росія до останнього часу фінансувала колишнього президента Молдови Ігоря Додона та його Соціалістичну партію для представлення російських інтересів. Тепер кремль переорієнтував свою підтримку на вищезгаданого Ілана Шора, стверджує видання.

Наразі Шор стикається з підозрами в тому, що він платить активістам в центрі Кишинева від імені москви за проведення безперервних демонстрацій проти проєвропейського уряду та з метою дестабілізації. Газета The Washington Post повідомила, що два основні проросійські телеканали Молдови були передані соратнику Шора і що російська ФСБ направила до Молдови політтехнологів для консультування політичної партії Шора. Шор заявив газеті, що ніколи не отримував підтримки з москви.

Тим часом кремль знову намагається використовувати Україну для втручання у вибори в США і боротьбу з Байденом.

Фото: partidulsor. md

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