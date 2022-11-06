Кремль у боротьбі з Байденом знову використовує Україну для втручання у вибори в США

У США 8 листопада — проміжні вибори, коли буде переобраний Конгрес та третина Сенату. За словами однокурсника путіна екскадебіста Юрія Швеця, неабияку цікавість до цієї події проявляють російські спецслужби, чий інтерес — повернення Трампа, якого Швець та інші протитрампісти вважають залежним від путіна, на президентський пост у 2024 році. І нинішні вибори вони розглядають як перший етап цього. Мовляв, оскільки відкриту війну з Україною московити програють, лишається сподіватися, що Дональд Трамп їх виручить.

Задля підтримки Трампа спецслужби рф проводять не одну спецоперацію — у тому числі зі «завоювання» інформпростору московитськими агентами. У якості приклада Швець навів проникнення в український інформпростір за допомогою «таємного пропаг… на кремля багаторазового використання, штопаного перештопаного, котрий зʼявляється напередодні знакових подій». Саме таких, як проміжні вибори в США.

«Іларіонов багато років працював у США в Інституті Катона, що його вважають лібертаріанським мозковим центром. Де займався невідомо чим. А 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа, який програв вибори, захопили Капітолій, у Іларіонова відбувся злам. Нам тут було зрозуміло, хто організував цю спробу держперевороту. І тут зʼявляється стаття Іларіонова у «Вол Стріт Джорнал», чий власник — Руперт Мердок - дотримується правих поглядів. Це був вибух бомби. Бо, як сказав один журналіст, це міг написати тільки зовсім божевільний. Або ж тільки за дуже великі гроші. Події 6 січня порівнювалися з підпалом Рейхстагу в нацистській Німеччині. Який, є версія, організували самі нацисти й використали це для розправи з опозицією. Тобто: у даному випадку нацисти — це демократи, які за допомогою своєї агентури (серед правих), а також антифа та BLM скоюють провокацію, порочать Трампа й приходять до влади, — розповідає Юрій Швець. — Ідиотизм тієї статті добре видно нині — після проведеного ФБР, поліцією, МВС розслідування тих подій. І, як показує розслідування, Трамп знав, що він програє вибори, тому брав курс на бунт, на держпереворот, і навіть спровокував похід на Конгрес своїм виступом.

Після цього Іларіонова вигнали з Інституту Катона. Після довгих пошуків роботи його підібрала контора, що називається Центр політики безпеки. Цитованість цього інституту — на рівні нуля. Це — американський ультраправий антимусульманський центр. Займається розповсюдженням фейків про звʼязки демократів з мусульманськими злочинцями та терористами (такі як «Барак Обама — таємний мусульманин», «помічниця Гіларі Клінтон — агент терористів «Брати мусульмани», «відомі політики й чиновники контролюються іранськими спецслужбами», тощо). Отак: від лібертаріанця — до конспірологічної фейкової антимусульманської ультраправої організації.

Дональд Трамп використовував фейкові дослідження цього центру («всі мусульмани — терористи») у своїй передвиборчій агітації, обіцяючи заборонити всім мусульманам вʼїзд у США. Одна зі співробітниць інституту працювала в адміністрації Трампа. Їй належить словосполучення «альтернативні факти».

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Наразі, за словами Швеця, склалася вісь: кремль — Трамп (та МАГА (?)) — Такер Карлсон (?) у Фокс Ньюс, якою у США транслюються кремлівські тези. І цей центр задіяний у ній же. Іларіонов, влаштувавшися туди на роботу, не тільки став політичним трансгендером, а ще й ланкою ланцюжка, що обслуговує кремль. Причому, коли раніше він хоч якось намагався «облагородити» свої викиди, то тепер його фейки примітивні далі нікуди. Зате їх багато.

Основна теза: «Стратегія Байдена — знищити Америку за допомогою мусульман». «Підтвердження» цього: «Байден з релігійним святом привітав тільки мусульман» (хоча, якщо перевірити в Гуглі те, що Байден вітає з їхніми релігійними святами всі основні конфесії, не важко). «В ході женевської зустрічі з путіним Байден скоїв держзраду, передавши тому надсекретний список американських обʼєктів, на які росіяни не повинні проводити кібератаки» — на цю маячню навіть республіканці уваги не звернули.

По цьому з кремля спустили вказівку гнати хвилю про те, що Байден злив Україну путіну, а росія намагалася змусити Україну прийняти формулу Штайнмайєра. І хоча Єрмак на зустрічах з Козаком наче й схилявся до погодження формули, та український народ був проти. Тому Іларіонов й інфільтрувався в український інформпростір з піснею: «Байден злив, влада не озброїла ЗСУ, тому потрібно йти на домовленості».

А про результати цього «злиття» можна судити зараз. Коли Україна з часів після Другої світової — країна, якій було поставлено найбільше військової допомоги з США. І те, що Україна зараз є найсильнішою армією Європи й кошмарить «другу армію світу», відбувається завдяки майстерності своїх збройних сил та західній (перш за все — американській) зброї, вважає колишній аналітик-кадебіст та розвідник Швець. Що, до речі, давно конфліктує з колишнім радником путіна Іларіоновим, якого іноді називають генералом ФСБ.

А тим часом Трамп вже практично підтвердив, що йтиме у президенти в 2024 році. Не будемо стверджувати, наскільки він контрольований путіним, та кремль явно розраховує на «корисних ідіотів» в політикумі США та «втому від України» в міжнародному суспільстві. Так, конгресвуменка Мерджорі Тейлор Грін під час недавнього мітингу на підтримку Трампа в Айові сказала: «При республіканцях жодної копійки не дістанеться Україні». Раніше вона в унісон зі «сумною конячкою» лавровим та московитськими спецслужбами заявляла про «американські біолабораторії в Україні».

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Фото Pixabay

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