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Здоров'я та медицина

«Вилікує вино»: боремось із захворюванням щитоподібної залози

21:00 6 листопада 2022
вино

Гіпотиреоз — це захворювання щитоподібної залози, яке виникає при недостатності її функцій. Як правило, при нестачі йоду в організмі, при цьому дуже вповільнюються процеси обміну речовин, що призводить до змін та порушень в багатьох органах та тканинах. Як відновити нестачу йоду в організмі, розповів фітотерапевт Андрій Пашов:

«Візьміть 50 г червоного вина, додайте 10 крапель йоду, та поставте в темне місце на 3 дні, в закритому посуді. Приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день, після їди».

За його словами, такого курсу лікування слід дотримуватись тиждень. Після того зробити перерву на сім днів. І знов повторити тиждень.

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