«Небезпечно приймати просто так»: лікарка розповіла все про калія йодид і кому його точно не можна

Доки росія продовжує ядерний шантаж на захопленій Запорізькій АЕС і погрожує світу атомною катастрофою, українцям радять подбати про своє здоров'я за допомогою йодної профілактики. В чому її суть і як слід діяти, щоб не наробити собі лиха, розповіла лікарка-ендокринолог Ольга Біленко.

— У разі аварії на АЕС почнеться викид не тільки радіоактивного йоду, — каже Ольга Біленко. — А приймання великої дози йоду захищає тільки щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду. Від впливу інших радіоактивних часток йод не захистить. Приймати калія йодид-125 треба тільки після офіційного підтвердження аварії. Його не можна пити просто так, на всяк випадок.

Після аварії препарат приймається однократно. Один раз, і в жодному випадку не приймається повторно. Більша доза не покращить захист щитоподібної залози, а призведе до отруєння.

— Який механізм профілактики?

— Велика доза йоду потрапляє в щитоподібну залозу, поглинається. Через надлишок йоду блокуються рецептори, які переносять іони йоду до клітин. Таким чином щитовидка заблокована звичайним йодом і не поглине радіоактивний.

Для прийому калія йодиду в великій дозі — 125 мг — є певні протипокази: непереносність (алергія) йоду, тиреотоксикоз (підвищена функція залози), токсична аденома ЩЗ, дифузний чи вузловий токсичний зоб, вузловий зоб, вік до 3-х років (це прописано в інструкції до препарату, хоча рекомендації ВООЗ і МОЗ рекомендують прийом). У період вагітності та годування груддю (за інструкцією) прийом можливий, якщо користь перевищує ризики і рекомендований ВООЗ і МОЗ.

Крім того, людям після 40 років не рекомендована йодна профілактика, бо ризик побічної дії чи ускладнень вище за ризик розвитку раку (це може бути через 10−20 років). Також йод приймати не потрібно людям, у яких вже видалена щитоподібна залоза, та пацієнтам, які лікують гіпотиреоз (тобто ЩЗ не працює, або працює погано, тож йод не поглинає, або поглинає менше). Якщо людина приймає повну замісну дозу (в середньому 100 мкг і більше), приймати йодид калію не потрібно, бо щитоподібна залоза не працює і не буде поглинати радіоактивний йод.

Наслідком ураження радіоактивним йодом є збільшення захворюваності на рак щитоподібної залози в віддаленій перспективі (через 10−20 років). 95% раку щитоподібної залози — це папілярна карцинома (80−85%), та фолікулярна карцинома (10−15%), які мають гарні прогнози щодо лікування і виживаності. Смертність від цих видів раку щитоподібної залози складає близько 2%. Дійсно, після аварії на ЧАЕС ми бачимо збільшення кількості випадків раку щитоподібної залози. Але смертність від раку щитоподібної залози не зросла і залишається стабільною: 0.5 випадків на 100 тис. населення. Тож давайте не панікувати, не приймати калію йодид-125 мг на всяк випадок. І уважно дивіться, який саме препарат йоду ви купуєте в аптеці. Бо вже є випадки, коли за відсутності калію йодиду 125 мг купували йодомарин 200 мкг (різниця в дозі — як грам і кілограм). І добре, що людина не встигла його щоденно приймати.

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