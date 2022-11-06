39.71 / 40.51 38.57 / 39.55
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Це буде не Київ: путін поміркував, куди вдарить в Україні ядерною зброєю

18:28 6 листопада 2022
володимир путін

На дев'ятому місяці повномасштабної російської агресія в Україні російський диктатор володимир путін насторожив світову спільноту, згадавши про ядерні атаки США на Хіросіму та Нагасакі, повідомляє Daily Mail.

Так, про застосування ядерної бомби проти Японії путін сказав у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Кремля заявив, що бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі, які спричинили капітуляцію Японії наприкінці Другої світової війни, продемонстрували, що «не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти».

За інформацією британського видання, Макрон стривожений цією заявою, оскільки це «прозвучало як натяк на те, що путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим».

Джерело у французькому уряді повідомило, що два президенти, безперечно, обговорювали ризик використання ядерної зброї. Путін хоче донести повідомлення про те, що на столі є всі опції відповідно до російської доктрини ядерної зброї.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони росії сергій шойгу 23 жовтня по черзі зателефонував своїм колегам з Франції, Великобританії та Туреччини, щоб розповісти їм про «брудну бомбу».

354

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Гвалтівники

«Наступного дня у жінки стався викидень»: два рашиста згвалтували вагітну

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту