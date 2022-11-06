Це буде не Київ: путін поміркував, куди вдарить в Україні ядерною зброєю

На дев'ятому місяці повномасштабної російської агресія в Україні російський диктатор володимир путін насторожив світову спільноту, згадавши про ядерні атаки США на Хіросіму та Нагасакі, повідомляє Daily Mail.

Так, про застосування ядерної бомби проти Японії путін сказав у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Кремля заявив, що бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі, які спричинили капітуляцію Японії наприкінці Другої світової війни, продемонстрували, що «не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти».

За інформацією британського видання, Макрон стривожений цією заявою, оскільки це «прозвучало як натяк на те, що путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим».

Джерело у французькому уряді повідомило, що два президенти, безперечно, обговорювали ризик використання ядерної зброї. Путін хоче донести повідомлення про те, що на столі є всі опції відповідно до російської доктрини ядерної зброї.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони росії сергій шойгу 23 жовтня по черзі зателефонував своїм колегам з Франції, Великобританії та Туреччини, щоб розповісти їм про «брудну бомбу».

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