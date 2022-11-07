Київ та сім областей: де сьогодні заплановано відключення світла

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури України під час попередніх ракетних обстрілів з боку рф в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях будуть застосовуватися відключення світла. Як повідомили в компанії «Укренерго», відключення розпочалися вже з 6:00 7 листопада.

На додачу будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях — обленерго запроваджуватимуть їх у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. Тоді електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Також свою заяву зробила влада столиці. Згідно з офіційним повідомленням КМДА, вже з 7:00 7 листопада НЕК «Укренерго» було змушене вдатися до екстрених відключень електроенергії, під час яких попередньо складені графіки не діятимуть.

Причина — на 7 листопада дефіцит в енергосистемі може бути на 32% більше, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що енергетики не виключають варіанту, коли задля порятунку мешканців столиці від холодів в умовах зруйнованої рашистами енергомережі доведеться вдатися до тимчасової евакуації містян.

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