«Треба запасатись терпінням та готуватись до ще складніших випробувань»: експерт про атаку енергооб’єктів

Український журналіст та редактор HUBZ Inform Ігор Тихолаз впевнений, що ракетні атаки на енергетичну сферу країни — це інструмент тиску на суспільство, яке має тиснути на владу піти на переговори з окупантами. Крім того, це створить додаткове навантаження на економіку, заважатиме нормально функціонувати підприємствам, які працюють на оборонний сектор та інші критично важливі промислові та соціальні інфраструктурні об’єкти загалом.

«З першим вони абсолютно прогадали, люди не впадають в паніку і готові терпіти всі пов’язані з цим негаразди. Надто велику ціну ми заплатили вже, щоб зараз зупинити спротив. Це викликає ще більше люті до ворога та бажання його знищити! Друге — так, значний вплив є, ремонт і відновлення зруйнованих ТЕС, ТЕЦ, ліній електропередачі та підстанцій вартує немало. Але ми були готові з літа до такого сценарію, накопичені достатні резерви для ремонту. Крім того нам вже допомагають і з запасними частинами, трансформаторами, агрегатами і коштами на відновлення союзники. Третє — ці ракетні удари хоч і наносяться по всій території країни, та все ж мають точковий вплив, тимчасові зупинки та перебої в роботі є, але вони не мають системного характеру. Простіше кажучи, загалом інфраструктура настільки велика, а ми так швидко відновлюємо аварійні локальні ситуації, що навіть масованих ударів на 40−80 ракет навіть на день (з яких ми стабільно збиваємо 50−60%) — не вистачає, щоб заподіяти глобальну кризу. А ракет у них стає все менше і менше».

Енергосистема, пояснює журналіст, складається не лише з ТЕЦ та підстанцій — це гнучка і розгалужена мережа ліній електропередачі, знищити яку майже неможливо.

«Найбільші об'єкти інфраструктури складно вивести з ладу навіть кількома влучаннями ракет. Влучання по ТЕЦ чи підстанції — це не знищення об'єкта. Більшість пошкоджень вдається оперативно відремонтувати за декілька годин або днів. Паралельно з відновлювальними роботами йде планове посилення системи та розгортання захисних споруд на найбільш чутливих об'єктах. Крім того, ми отримуємо сучасне імпортне обладнання, замість старого радянського. Західні партнери вже висловили готовність підтримати нас у відновленні пошкоджених об'єктів. Тим не менш, ситуація все одно важка і нам усім варто робити три речі.

Економити електроенергію так, як того просять енергетики. Безумовно, щодня, на кожному місці.

Робити запаси питної води на кілька днів (тиждень), продуктів довгого зберігання і швидкого приготування, мати альтернативний спосіб розігріву їжі (газові горілки, у містах у дворі багатоповерхівки можна зробити кілька мангалів з сусідами), павербанки, батарейки, свічки, теплі речі (термокостюми) тощо…

Не ігнорувати сигнали тривоги, особливо якщо ваша домівка поруч з об’єктами критичної інфраструктури. Бо вони продовжать цей терор.

І тут саме головне. Навіть не зважаючи на те, що ці ракетні удари по інфраструктурі глобально нічого не змінять і ворог своїх головних цілей не досягне — вони будуть продовжуватись, хоч це і нелогічно. Чому? Бо у них є наказ це робити, це так скажемо — генеральна лінія поведінки країни-терориста. У них загалом більше й нема варіантів, ніж займатись терором цивільних, бо на фронті досягти успіху вони не можуть. І не зможуть. Тому, треба запасатись терпінням та готуватись до ще складніших випробувань".

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