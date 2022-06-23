«З рідної Білорусі летять ракети в моїх дітей»: зірка «Дизель Шоу» Євген Сморигін розповів, як його родина переживає війну

Актор «Дизель Студіо» Євген Сморигін, який захопився силою духу та згуртованістю українців, розповів, як його діти ховалися на початку війни у підвалі хліва та чому вирішив виїхати за кордон.

За словами актора, з початку російського вторгнення його життя повністю змінилося. Євген народився в Мінську, там мешкають його близькі родичі. Сморигін багато років живе в Києві, тут народилися його діти. З рідної Білорусі на них летять ракети.

«Життя перевернулося з ніг на голову. Напевно, як у кожного українця без винятку. А я вважаю себе українцем, бо 15 років уже живу в Україні, працюю, творю, дарую людям радість. І сподіваюся, що в найближчому майбутньому все зміниться, і ми даруватимемо людям радість і радітимемо всією нашою великою країною. Я ще не переживав війни. Мої діти також. Ми перший тиждень буквально жили в підвалі нашого хліва, бо під Києвом працювало ППО. Це, звісно, страшно — винищувачі, гелікоптери, ракети — це все бачили діти, чули вибухи. Виходили поїсти і знову тікали у підвал. Оскільки маю білоруський паспорт, троє діток, я міг виїхати за межі України. Ми сіли в машину та поїхали в бік кордону. Їхали 4 дні, бо були страшні пробки. Приїхали до Європи, зараз ми в Болгарії», — розповів Сморигін програмі «Зірковий шлях».

Зараз, зазначає актор, Україна — його дім, хоча Євген має білоруський паспорт. Актор вважає себе українцем.

«Так, паспорт у мене білоруський. Але коли з рідної мені Білорусі летять ракети в моїх дітей, які є українцями, то вибір очевидний. Я не вважаю батьківщиною ту державу, з якої дозволяють обстрілювати ракетами мою родину. У мене дружина українка та діти до 16 років. Їм у 16 років потрібно робити вибір, хто вони — українці чи білоруси. Вибір очевидний», — розповів Сморигін.

Раніше лідер «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов розповів про долю російських та білоруських артистів у проекті.

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