Єгор Крутоголов розповів про долю російських та білоруських акторів «Дизель Шоу»

Художній керівник і актор «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов, який раніше звернувся до росіян, які думають, з початку російського вторгнення з сім'єю залишається у своєму будинку під Києвом. Він не поїхав навіть, коли поряд з його будинком рвалися снаряди, літали ракети, ворожа авіація. Нині в будинку Крутоголова також проживають їхні родичі із Миколаєва. Єгор каже, що їхати за кордон не збирається. Збирає кошти та закуповує автомобілі для ЗСУ.

А ось деякі його колеги з «Дизеля» залишили Україну. Євген Сморигін, батько трьох дітей, та Дмитро Танкович, які давно проживають в Україні, але є громадянами Білорусі, змогли безперешкодно виїхати за кордон. Вони беруть участь у міжнародних благодійних проектах на підтримку України.

Російський актор Сергій Писаренко, у якого в Києві дружина та діти, виїхав до Прибалтики. До його будинку в столиці прилетів ворожий снаряд. Євген Нікішин повернувся до росії. А білоруська акторка Маруся Грицук, на яку вдома чекали чотири сини та чоловік, провела 17 днів в окупації.

«Ми мали останній концерт 23 лютого. Після цього пацани мали летіти до Росії, а Маруся — до Білорусі.

Маруся була в окупації 17 днів. І це виглядає як злий жарт, що саме з Білорусі прийшли та окупували місце, де вона перебувала. Потім удалося її відправити додому. Після цього Маруся написала дуже теплий лист, і ми просто залишилися з надією, що колись зустрінемося та обіймемося. Коли це буде, не знаю, мені зараз важко про це думати.

У Женьки Нікишина, на жаль, усе коріння в Магнітогорську. Так я знаю, він повернувся туди. Ми після цього не спілкувалися.

А у Сергія дружина та діти в Україні. Вони поки що виїхали до Прибалтики, бо до їхнього дому прилетіло, туди увійшли орки, все пограбували. Але він сказав так: «Я був артистом „Дизель Шоу“, ним і залишаюся». Мені дуже приємно, що він зробив свій вибір. Із Сергієм, сподіваюся, зможемо надалі виходити на одну сцену", — розповів Єгор Крутоголов в інтерв'ю kp.ua.

Зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко із маленьким сином поїхала за кордон. Акторка розповіла, що після війни із чоловіком «підуть за дівчинкою».

А Євген Сморигін захопився силою та мужністю українців.

Фото instagram.com/dizelmano

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