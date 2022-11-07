Відчували неприязнь один до одного: на Буковині чоловік у бійці вбив односельця

На Буковині, де спіймали контрабандиста зброї, що ховалася п'ять років, повідомили про підозру в умисному вбивстві односельця (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). Як повідомляють в обласній прокуратурі, злочин було скоєно напередодні, 3 листопада, на ґрунті тривалих неприязних відносин між двома жителями села Йорданешти Чернівецького району. Між ними зчинилася бійка, під час якої 41-річний громадянин наніс 54-річному потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Також у прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше так само неврівноважена жінка зарубала сокирою власного чоловіка.

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