На Буковині нарешті спіймали контрабандиста зброї, що ховалася п'ять років: подробиці та фото від СБУ

У Чернівецькій області затримали іноземного контрабандиста зброї — вихідця з однієї з країн Центральної Азії, який майже 5 років переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України (СБУ).

Як виявилося, ще у 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення — на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя і тривалий час переховувався на території Буковини, для чого придбав на підставну особу будинок в одному з населених пунктів і намагався змінювати зовнішність.

Однак співробітники СБУ все одно вистежили і затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування.

Затриманий

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 («Контрабанда») Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Дніпропетровщині було затримано «кулібіна», який переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні і налагодив канал їх постачання до Києва.

Фото СБУ

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