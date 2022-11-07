Грошовий гороскоп від ясновидиці: хто зі знаків зодіаку точно розбагатіє у 2023 році

У 2023 році деяким знакам зодіаку вдасться значно збільшити дохід, решті представників зодіакального кола доведеться раціонально розподіляти фінанси.



Про те, кому й що варто очікувати від наступного року, розповіла ясновидиця та біоенерготерапевтка Мірелла Гасанова.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Початок 2023 принесе Овнам зміни у матеріальному становищі. Колишня діяльність перестане приносити відчутну вигоду, тому виникне потреба шукати нові фінансові рішення. Вже до середини весни природна підприємливість підкаже правильний напрямок. Найбільш вдалими рішеннями для Овнів виявляться інвестиційні проєкти, які дозволять задовольняти як побутові потреби, та й відкладати частину прибутку на нові ідеї.



Телець (21 квітня — 20 травня)

Фінансове становище Тельців відрізнятиметься стабільністю у 2023 році. Грошових подарунків, які «звалилися» на голову, не буде, однак і помітних дірок у сімейному бюджеті також не передбачається. Влітку 2023 року Тельцям підвернеться проєкт, який видасться дуже перспективним для інвестицій. Однак зірки наполегливо рекомендують не піддаватися спокусі, оскільки у гонитві за легкими грошима можна сильно програти.



Близнюки (21 травня — 20 червня)

Для Близнюків 2023 відкриє дивовижні можливості. Усі фінансові угоди проходитимуть, як по маслу. Зірки радять Близнюкам не задовольнятися малим, а розширювати обрії. Щоб отримати від своєї справи максимум вигоди, потрібно шукати нових ділових партнерів та приділити увагу грамотному менеджменту. Так до кінця року можна помітно збільшити свій здобуток.



Рак (21 червня — 22 липня)

2023 року Раки міцно стоятимуть на ногах. Матеріальне становище буде стабільним у довгостроковій перспективі. До осені можна створити серйозні нагромадження. Зірки обіцяють Ракам додатковий дохід від банківського вкладу, а також солідний бонус у вигляді спадщини або вагомого виграшу, який відбудеться до кінця року.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви помітно розбагатіють у 2023 році. Ряд прийнятих важливих рішень позначиться на загальній справі найвигіднішим чином. Успіх супроводжуватиме Лева цілий рік, тому варто скористатися шансом, що випав. Варто звернути увагу на проєкти, які раніше здавалися ризикованими. Зірки обіцяють великий куш та потужний грошовий потік.



Діва (23 серпня — 22 вересня)

У 2023 році Дівам не рекомендується приймати важливі рішення, пов'язані з фінансами. Потрібно відмовитися від інвестування, купівлі лотерейних білетів та кредитів. Необхідно раціонально розпоряджатися своїм бюджетом та не здійснювати бездумних витрат. До осені 2023 року ситуація покращиться, але до цього моменту Дівам варто уважно стежити за вмістом власного гаманця.



Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Грошова удача очікує Терезів у першій половині 2023 року. Саме у цей період варто звернути увагу на великі проєкти та не боятися виправданих ризиків. Кращим рішенням для Терезів стануть вкладення у нерухомість, які принесуть найбільш потужну фінансову віддачу. До кінця 2023 року можна отримати перший серйозний прибуток та підготувати плацдарм для нових угод.



Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У 2023 році Скорпіонам посміхнеться фінансовий успіх. Радісна подія відбудеться у середині поточного року. Про себе дадуть знати старі проєкти, а також впливові спонсори. Другим вдалим періодом для Скорпіонів стане кінець року. Зірки обіцяють солідні грошові премії, цінні подарунки від колег та щедрі знаки від родичів.



Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Матеріальний стан Стрільців у 2023 році демонструватиме незмінність, що вже непогано. Завдяки постійному та стабільному доходу можна освоїти нові галузі кар'єри або зайнятися пошуком більш перспективної роботи.



Козоріг (22 грудня — 19 січня)

2023 порадує Козорогів передбачуваністю. Використовуючи свій стабільний стан, можна сформувати фінансову подушку, або вкластися в цікаві проєкти. Попри успішний фінансовий стан, не варто позичати гроші оточенню, оскільки у 2023 році зростає ризик не дочекатися повернення потрібної суми.



Водолій (20 січня — 18 лютого)

В результаті зміни роботи та пошуку додаткових можливостей дохід Водоліїв у 2023 році різко зросте. Перед ними замаячать нові перспективи. Тепер Водолії нарешті зможуть дозволити собі здійснити заповітні покупки або вирушити в цікаву подорож.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Фінансовий успіх знайде Риб влітку 2023 року. Саме в зазначений період варто здійснити більшість угод та фінансових маніпуляцій. Однак Рибам однозначно не варто пускати усі кошти на вітер та рано святкувати перемогу. До кінця року чекають несподівані відчутні витрати, які не були прописані у бюджеті. Саме тому варто утриматися від марнотратства та раціонально розподілити фінанси.

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