«Волонтером» можна було стати за 5 тис. доларів: у Києві перекрили канал з переправки «уклоністів» за кордон

У Києві затримали керівника благодійної організації та його спільника, які організували схему незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.



За даними столичної прокуратури, голова благодійного фонду разом зі спільником пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон як волонтери шляхом включення їх до системи «Шлях». Свої послуги зловмисники оцінювали у 5 тисяч доларів США з людини.



Зокрема встановлено, що чоловіки збиралися переправити за кордон двох громадян призовного віку.



Зустрівшись з чоловіками на території міста Києва, зловмисники отримали 5 тисяч доларів авансу. Ще 5 тисяч доларів США вони одержали від довіреної особи після проходження чоловіками до зони митного контролю.

Одразу після отримання грошей учасників схеми затримали.

За результатами обшуку у зловмисників вилучили кошти, мобільні телефони та печатки.

Обидва «благодійники» утримуються під вартою з правом внесення застави.

569

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram