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Буде припікати: США готують передачу Україні надсучасних комплексів протиповітряної оборони NASAMS, — CNN

11:15 27 червня 2022
Буде припікати: США готують передачу Україні надсучасних комплексів протиповітряної оборони NASAMS,&nbsp;— CNN

Сполучені Штати Америки на цьому тижні можуть оголосити про закупівлю для України, яка гостро потребує сучасних систем протиракетної оборони через постійні обстріли зс рф, систем NASAMS.

Про це пише CNN, посилаючись на поінформоване джерело. NASAMS — передова система протиракетної оборони класу «земля-повітря». Інша допомога в галузі безпеки, про яку, ймовірно, буде оголошено цього тижня, включає додаткові артилерійські боєприпаси та протибатарейні радари.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Дальність ураження ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км). Висота ураження: 0,03−16 км, ймовірність ураження мети однією ракетою: 0,85, час реакції системи: 10 сек.

Також у середині липня в Україні очікується прибуття ще чотирьох систем залпового вогню HIMARS, які вже використовуються ЗСУ. Так, нещодавно із цих систем було знищено командні пункти рашистів на Донбасі.

Фото з Вікіпедії

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