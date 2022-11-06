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Данилко продав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі: стало відомо, хто придбав легендарний автомобіль

14:23 6 листопада 2022
Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі

Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, який належав Андрію Данилку, продали на аукціоні. Лот було продано за 250 тисяч фунтів (близько 10 млн грн).

Новим власником машини став власник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов. Виручені із продажу гроші пішли на благодійність.

Як писали «ФАКТИ», з початку війни Андрій Данилко залишається у Києві. Він виступав у столичному метро, а також бере участь у міжнародних благодійних проектах.

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