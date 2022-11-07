Критична ситуація з продовольством може спровокувати народні бунти, — кремлівські інсайдери про ситуацію в рф

За повідомленнями інсайдерів днями у кремлі було представлено аналіз поточної ситуації в економіці та зроблено прогноз на найближчі два роки. У процесі проведення аналізу бралася за основу ситуація в країні та дані на 31 жовтня 2022 року.

На думку російських експертів, вже у 2024 році на росію очікує продовольча криза, зростання бідності, падіння реальних доходів населення. І все це відбуватиметься з галопуючою швидкістю.

Саме 2024 року критична ситуація з продовольством може спровокувати народні хвилювання, що переростуть у бунти.

Так, у звіті вказується, що 2024 буде найскладнішим для росії з 1991 року. Економісти впевнені, що 1990-і роки здаватимуться роками процвітання та достатку порівняно з 2024.

Але проблеми будуть не лише з продовольством, а й із забезпеченням потреб у ліках. Ситуація в медицині не просто не віщує нічого доброго, а з високою ймовірністю рухається до критичної відмітки.

Що цікаво, за даними інсайдерів, у 2024 році росії потрібна буде гуманітарна підтримка, інакше на населення деяких регіонів очікує голод.

Ось тільки доповідь не особливо вразила путіна, для нього така «довгострокова» перспектива сьогодні не є актуальною.

Нагадаємо про ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ» російського опозиціонера, полковника ФСБ у відставці Геннадія Гудкова «У росії жоден генерал, жоден чиновник не пред'явив путіну претензій щодо війни з Україною».

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