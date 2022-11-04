На даний момент у росії ми не бачимо жодного серйозного публічного закиду влади: зараз ні один генерал, ні одна посадова особа не пред'явила путіну жодних претензій щодо абсолютно божевільного та злочинного плану розпочати війну проти України. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив російський опозиціонер, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

Аналізуючи відставку командувача угрупуванням окупантів «Центр» генерал-полковника Олександра Лапіна, Геннадій Гудков припускає, що таким чином путін готує суспільство до «Справи генералів». Адже вони підвели, дали обіцянку, неправдиву інформацію, виявили непрофесіоналізм та інше.

— Тобто путін повинен готувати для себе відступні шляхи, мовляв, це не він призвів країну до війни, зовсім безглузду, тупу, жорстоку і криваву, а якісь генерали, які переконали його розпочати бойові дії. На мою думку, розпочалася морально-психологічна підготовка суспільства до «Справи генералів», — упевнений Геннадій Гудков.

А от у можливість бунту серед генералів опозиціонер не дуже вірить. Оскільки на сьогодні вони йдуть на заклання: у прірву, так у прірву, у в'язницю, так у в'язницю, у відставку, так у відставку.

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