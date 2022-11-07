39.80 / 40.59 38.83 / 39.80
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смакував наслідки ракетних ударів ворога по Запоріжжю: затримано блогера, який працював на спецслужби росії та шарія

18:28 7 листопада 2022
чоловік

Співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, який передав росіянам інформацію про наслідки атак по Запоріжжю.

Як повідомили у СБУ, затриманий працював на Telegram-канал анатолія шарія.

Чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото та відео обстрілів з коментарями та описом подій.

У своїх сюжетах запорізький блогер заперечував причетність росії до знищення громадянської та критичної інфраструктури України.

Представники російських спецслужб використали інформацію запорізького зрадника для збору розвідданих про результати обстрілів та коригування вогню.

Ці матеріали активно використовував анатолій шарій. У затриманого виявили мобільний телефон з інформацією про обстріл.

Якщо провину доведуть у суді, блогер проведе до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному затримано зрадника, який коригував вогонь окупантів по місту.

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Наталія Єгорова

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту