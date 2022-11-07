Смакував наслідки ракетних ударів ворога по Запоріжжю: затримано блогера, який працював на спецслужби росії та шарія

Співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, який передав росіянам інформацію про наслідки атак по Запоріжжю.



Як повідомили у СБУ, затриманий працював на Telegram-канал анатолія шарія.



Чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото та відео обстрілів з коментарями та описом подій.



У своїх сюжетах запорізький блогер заперечував причетність росії до знищення громадянської та критичної інфраструктури України.



Представники російських спецслужб використали інформацію запорізького зрадника для збору розвідданих про результати обстрілів та коригування вогню.



Ці матеріали активно використовував анатолій шарій. У затриманого виявили мобільний телефон з інформацією про обстріл.



Якщо провину доведуть у суді, блогер проведе до 12 років за ґратами.



Нагадаємо, нещодавно у Рівному затримано зрадника, який коригував вогонь окупантів по місту.

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