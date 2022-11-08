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Україна

Аварійні відключення електрики застосували у семи областях: де сьогодні не буде світла

12:03 8 листопада 2022
Аварійні відключення електрики

В Україні тривають відключення електроенергії. З 09:30 застосовані аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

«Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога. Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго)», — повідомили в компанії.

Там закликали громадян не забувати про необхідність заощадливо споживати електроенергію.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що енергетики не виключають варіанту, коли задля порятунку мешканців столиці від холодів в умовах зруйнованої росіянами енергомережі доведеться вдатися до тимчасової евакуації містян.

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