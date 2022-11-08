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Футболіст з ампутованою ногою забив феноменальний гол у падінні через себе (відео)

19:14 8 листопада 2022
Марцин Олексі

Футболіст-ампутант «Варти» (Познань) Марцин Олексі забив неймовірний гол у ворота «Сталі» з Жешува в матчі чемпіонату Польщі з футболу серед гравців з обмеженими можливостями, повідомляє офіційний сайт ФК «Варта».

В одному з епізодів після навісу до штрафного майданчика 35-річний Олексі, використавши одну з милиць як опору, фантастичним ударом через себе вбив м'яч у сітку воріт суперника.

«Невже цей шедевр не буде номінований на премію Пушкаша за найкращий гол року?», «Це один із найкращих голів, які я коли-небудь бачив у своєму житті», «Вчора я на своїх двох спробував виконати щось подібне у недільній лізі і обидва рази промазав», — захоплюються побаченим у коментарях до відео вболівальники.

Додамо, що у матчі проти «Сталі» автор шедевра забив ще один м'яч і допоміг своїй команді розгромити суперника — 4:0, що дозволило «Варті» фінішувати у чемпіонаті країни на четвертому місці. До речі, Марцин Олексі виступає за паралімпійську збірну Польщі та на чемпіонаті світу-2022 посів з командою 13-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у чемпіонаті країни-агресора забито фантастичний гол у ворота «комуністів».

Фото ФК «Варта»

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