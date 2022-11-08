Щасливий поворот у долі Тельців та гарна новина для Близнюків: гороскоп на 8 листопада 2022 року

Астрологи, які раніше назвали знаки зодіаку, яким місячне затемнення 8 листопада допоможе вирішити кар'єрні та фінансові питання, вважають 8 листопада днем, коли не варто вірити своїм почуттям і відчуттям, оскільки вони можуть виявитися до образливого оманливими.

Цього дня великий ризик прийняти тепле дружнє чи приятельське ставлення іншої людини за кохання. У такому разі розчарування буде гірким. Крім того, астрологи 8 листопада не рекомендують потурати своїм слабкостям. Сьогодні настане повний місяць і астрологи рекомендують бути обережнішими з будь-якою інформацією, що отримується в цей період, включати логічне мислення і не піддаватися на провокації.

Овен

Щоб уникнути зайвих прикростей, краще організувати можливість відокремленого відпочинку на лоні природи. Водночас усамітнення не повинно перетворюватися на повну ізоляцію та самотність; добре було б зробити його періодичним, оскільки ситуація сприятлива для дружніх відносин, для зміцнення старих зв'язків. Крім того, поради та допомога друзів зараз вам дуже знадобляться, пише slovofraza.com.

Телець

Настає час, коли можна чекати щасливого повороту долі, не докладаючи зайвих зусиль. Загалом, життя перетвориться на поле чудес, на якому справджуються мрії, не підкріплені нічим, крім прагнення розкоші. Повірте у дива. Можливо, вони будуть так часто, що ви перестанете розцінювати їх як такі.

Близнюки

Сьогодні чекайте на гарну новину або приємну зустріч. Уникайте самопоглиблення або, навпаки, безладного спілкування. Не вирушайте в подорож, оскільки вона, напевно, виявиться невдалою. Присвятіть день індивідуальній творчості, домашнім клопотам, спілкуванню з близькою людиною.

Рак

Сьогодні зірки сприяють любові та гармонійним сімейним відносинам. Не виключена поява нових шанувальників у жінок-раків. Ваша чарівність і шарм зроблять вас королевою в будь-якому суспільстві. Представниці прекрасної статі не залишать поза увагою широту натури та великодушність чоловіків-раків. Імовірне знайомство може перерости у тривалі серйозні стосунки.

Лев

Розташування зірок сприятливе для кохання, сімейних стосунків, нових знайомств, які можуть перерости у серйозні тривалі стосунки. Сьогодні до всіх пропозицій слід ставитись із крайньою обачністю. Щедрість або надмірна довірливість можуть стати причиною помилки.

Діва

Усі проблеми сьогодення, швидше за все, будуть пов'язані з особистим життям. Ви або полум'яно закохаєтеся, або з гіркотою розлучитеся зі своєю любов'ю. Однак у будь-якому випадку все закінчиться благополучно. Це далеко не остання закоханість чи сварка у вашому житті.

Терези

День сприятливий для кохання, сімейних стосунків, турботи про дітей та родичів. Не виключено, що саме сьогодні чоловіки-Терези знайдуть свою половину, з якою зв'яжуть свою подальшу долю. Жінкам-Терезам не слід приділяти дітям чи подругам більше уваги, ніж супутникові. Це може стати приводом для образи чи сварки.

Скорпіон

Сьогодні сприятливі подорожі, прогулянки лісом, активний відпочинок серед однодумців. Не виключено знайомство з цікавою людиною, яка на якийсь час займе усі думки. Цей день дуже вдалий для наведення ладу в будинку, ремонту або благоустрою квартири.

Стрілець

Швидше за все вам пощастить вирішити деякі проблеми в особистому житті. Твердість характеру і деяка безапеляційність рішень упорядкують почуття і допоможуть позбутися тяжких контактів.

Козеріг

Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх у особистих стосунках. Темперамент, імпульсивність та здатність до самопожертви будуть гідно оцінені особами протилежної статі. Не виключена можливість виграшу чи подарунка від близької людини.

Водолій

Сприятливий день, пов'язаний із моральним очищенням, молитвою, всепрощенням. Будь-яка агресивність до оточуючих, образа, прагнення домінувати можуть обернутися проти вас. Не можна відмовляти у проханнях.

Риби

Сприятливий день для спільних заходів чи колективного відпочинку. У першій половині дня можливі душевна рівновага, гармонійні стосунки з партнером, тихі домашні радощі. Погана звістка чи спілкування з недоброзичливцем можуть змінити ситуацію або призвести до нервового зриву.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у листопаді посміхнеться вдача, а відома ясновидиця розповіла, хто зі знаків зодіаку точно розбагатіє у 2023 році.

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