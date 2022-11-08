Студентку, яка закликала скласти зброю і здатися росіянам, суд поновив у навчанні

Суд поновив в університеті Ельвіру Н., що за заклики «скласти нам зброю та прийняти ворога з добром» була відрахована з 4-го курсу факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. На думку суду, представники університету не довели системність дій студентки, а сама дівчина наголосила, що її переслідують з політичних та релігійних мотивів замість того, щоб просто перевиховати.

Про те, що вона більше не навчається у БНАУ, Ельвіра випадково дізналася, за її словами, у липні цього року. Бо 15 липня була відрахована «за публічні заклики в соціальній мережі Instagram щодо порушення територіальної цілісності та незалежності України, необхідність капітуляції та складання зброї перед країною агресором». Підставою для наказу став протокол студентської ради — українська молодь не бажала вчитися поруч із особою, що закликає до капітуляції перед росією через те, що вона «не їсть мʼяса, не підтримує вбивства і не підтримує війни».

Як зʼясувалося, дівчина через свій акаунт в Instagram провадила антиукраїнську агітацію, вказуючи, що розумні люди, як вона, не повинні ненавидіти, не повинні донатити на ЗСУ, а просто капітулювати перед агресором, зустріти його з добром. Ельвіра переконувала своїх читачів, що наші збройні сили бомблять Бучу, Маріуполь, Ірпінь та інші українські міста, а нам промивають мізки, програмуючи на війну та ненависть. Саме ця її діяльність (а не вегетаріанство) і обурила студентів вишу.

Та відчислена студентка подала позов, стверджуючи, що вона вегетаріанка і буддистка, просто висловила свою думку про ненасилля. А тепер замість того, щоб провести виховну та розʼяснювальну роботу, її переслідують із політичних та релігійних мотивів, порушують її конституційні права на свободу слова, оскільки законом вказані у наказі ректора підстави для відчислення не передбачені.

Незважаючи на заяви представника БНАУ про те, що стосовно дій Ельвіри Н. поліція та СБУ ведуть слідство, суддя Білоцерківського міськрайонного суду Ярмола погодився з позовом. Підставою до цього стало те, що підозра Ельвірі Н. не вручена, вона була тільки допитана як свідок. І поки вона не засуджена, нам потрібно сприймати її заклики до порушення територіальної цілісності України тільки як гарантовану державою політичну діяльність та право «вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя».

«Встановленим є те, що ОСОБА 1 обмежили в отриманні освіти через її висловлювання в соціальній мережі, при цьому, заклад не зазначив правової норми, яка слугувала підставою для такого обмеження. Крім того, навчальний заклад не надав позивачу можливості пояснити свою поведінку, тобто позбавив права на самозахист. ОСОБУ 1 не було запрошено на засідання студентської ради, в спірному наказі не зазначено про системність/повторність дій студентки, чи про нехтування, можливим, попередженням, або встановленим обмеженням. На час винесення спірного наказу „Про відрахування“, вироку суду, що вступив у законну силу, відносно будь-яких злочинних дій ОСОБА 1 — не існувало. Отже, відрахування ОСОБА 1 з числа студентів університету за встановлених і наведених вище в рішенні обставин, не було пропорційним та не відповідало принципу верховенства права», — вказано у рішенні суду.

При цьому у тому ж рішенні суду наголошується, що «право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства». Певно, суддя вважає високоморальним у день ракетного удару по Вінниці (всього за 2−3 години на авто від Білої Церкви), коли рашисти вбили й поранили десятки цивільних, включно з дітьми, писати, що ЗСУ бомблять українські міста.

Щоправда, університет ще має право на апеляцію.

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