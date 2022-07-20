Нічого не чула про звірства в Бучі та Ірпені? Студентка обурила українців пропозицією «скласти зброю» та «прийняти ворога з добром»

Поки одні українські студенти гинуть за свою батьківщину, у Білій Церкві на Київщині одна зі студенток місцевого аграрного університету закликала українців здатися російській окупаційній армії.

У Instagram вона залишила пост із закликом «скласти зброю» і «прийняти ворога з добром», причому висловила думку, що «це найрозумніше, що може зробити освічена людина».

Також дівчина заявила, що вона «не донатить ЗСУ спеціально і не їсть м'ясо, бо не підтримує вбивство».

«Я не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні: скласти нам зброю і прийняти ворога з добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити освічена людина», — зазначає вона.

Більше того, студентка звинуватила ЗСУ у тому, що вони причетні до вбивства українців та бомбардування українських міст.

У Мережі її заклики відреагували жорстко. Підписники зазначили, що в окупації немає нічого мирного та гуманного, і якщо скласти зброю, то це призведе до таких же звірств, які творили загарбники у Маріуполі, Бучі, Ірпені та інших містах України.

Зараз сторінка дівчини в соцмережі недоступна і, мабуть, видалена.

Пізніше стало відомо, що скандальний пост зробила студентка четвертого курсу, яка навчалася на факультеті ветеринарної медицини у Білоцерківському національному аграрному університеті.

Представники навчального закладу звернулися до СБУ та Національної поліції України, щоб українку з проросійськими поглядами перевірили правоохоронці.

Більше того: студентку-блогерку, яка закликала українців «прийняти ворога з добром» та капітулювати, відрахували з університету. Про це повідомила адміністрація Білоцерківського НАУ.

Було скликане термінове засідання керівництва вишу, на якому було ухвалено таке рішення. Також університет повідомив у СБУ та поліцію інформацію про пост своєї колишньої студентки.

Скрин повідомлення вузу в соцмережі

«На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів! Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення про негайне відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини. Також адресовано відповідні звернення до Служби безпеки України та Національної поліції. Для студентства важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів та розпалювання політичних конфліктів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання в Києві зрадниці, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці і передавала інформацію своїм кураторам з росії.

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