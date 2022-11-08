Парламент Ірану закликав стратити всіх демонстрантів

В Ірані, який продає росії дрони-камікадзе, збираються страчувати людей, які протестують на вулицях країни. Вбити можуть понад 14 тисяч людей. Таке рішення ухвалив парламент Ірану, повідомляє newsru.co.il.

За це рішення проголосували 227 із 290 депутатів парламенту. Ухвалена резолюція має на меті «подати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок».

«Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати поблажок тим, хто оголосив нам війну і веде себе як терористи „Ісламської держави“, позбавляючи людей життя та майна», — йдеться у документі.

Як писали «ФАКТИ», акції непокори продовжуються в Ірані вже майже два місяці. Учасники акцій звинувачують поліцію у вбивстві 22-річної дівчини, яку заарештували за неправильне носіння хіджабу. При розгоні демонстрантів влада використовує вогнепальну зброю. Було вбито понад 200 осіб, понад тисячу заарештовано.

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