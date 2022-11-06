Іран вперше визнав, що постачав безпілотники росії

Іран вперше визнав, що постачав росії дрони-камікадзе.

Про це заявив міністр закордонних справ ісламської країни Хосейн Абдоллахіан, передає «ИРНА». Він підкреслив, що поставки були здійснені ще до початку російського вторгнення в Україну.

Протягом останнього часу росія атакує численні об'єкти в Україні, використовуючи й так звані безпілотники-камікадзе. Експерти зазначили, що безпілотники, безсумнівно, іранського виробництва. За даними розвідки, Іран також готується до передачі росіянам балістичних ракет.

Тегеран неодноразово заперечував, що постачає безпілотники росії. Влада ісламської країни навіть запропонувала українцям провести спільне розслідування щодо використання дронів. Проте невдовзі іранці таки визнали, що передали безпілотники росії.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Абдоллахіан заявив, що його країна поставила москві лише «обмежену» кількість безпілотників і що поставки були здійснені за кілька місяців до російського вторгнення в Україну. Він також заперечив, що його країна планує передати росіянам ракети.

Очільник дипломатичної офіції Ірану зазначив, що якщо Київ має документи, що підтверджують використання безпілотників у війні в Україні, він повинен надати їх Тегерану: «Якщо нам доведуть, що росія використовувала іранські безпілотники проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання».

За даними ізраїльської газети Jerusalem Post, Іран переправляє безпілотники до росії чотирма авіакомпаніями та морським шляхом через Каспійське море. За поставки відповідають компанії, пов'язані з іранським режимом.

Франція, Великобританія та Німеччина у жовтні вимагали незалежного розслідування щодо іранських безпілотників, які використовує росія. Більшість членів Ради Безпеки ООН підтримали початок експертного розслідування цього питання під егідою Генерального секретаря ООН.

Ексклюзивний матеріал «Скільки дронів-камікадзе залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю, — розповів військовий експерт Олександр Коваленко» читайте на сайті «ФАКТІВ».



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