Шок-контент: зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко кардинально змінила імідж

Зірка гумористичного проекту «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка раніше розповіла про намір народити дівчинку, здивувала прихильників кардинальною зміною іміджу. Яскрава білявка відрізала волосся та зробила зачіску каре з чубчиком. Яна каже, що давно мріяла це зробити, але результат здивував навіть її саму.

«Давно хотіла це зробити, але ніяк не могла наважитися. І що вам сказати, чи задоволена я? Не знаю! Просто, стала якоюсь іншою, але ще не можу до себе нової звикнути. Мій чоловік давно вже просив чубчика, але коли я його зробила, він на ніч мені каже «Нічка іде, волоссячко росте. Як-то кажуть «Не зуби, відросте». І я почекаю», — пише Яна в Інстаграм.

В коментарях шанувальники пишуть, що з такою зачіскою Глущенко схожа на Уму Турман чи Мілу Йовович, але вважають, що краще було б з довшим волоссям.

Нагадаємо, через війну акторка разом із сином Тамерланом поїхала за кордон. Вона поверталася до Києва, щоб взяти участь в записі нових концертів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор «Дизель Шоу» Євген Сморигін склав іспит з державної мови на отримання українського громадянства.

Фото — Інстаграм Яни Глущенко

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