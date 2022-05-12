Зірка «Дизель шоу» Яна Глущенко, яка з чоловіком Олегом Збаращуком виховує чотирирічного сина Тамерлана, розповіла про почуття провини під час війни та заговорила про поповнення в сім'ї. Після перемоги, каже Яна, обов'язково вирушить за дівчинкою.

А поки що вона з дитиною змушена залишити свій будинок і поїхати за кордон.

«Я відчуваю свою провину за те, що зараз не в Україні. Але мене заспокоїв чоловік. Він сказав: „Єдине, що ти можеш зробити цінне для країни — зберегти дітей“. Я допомагаю фінансово, інформаційно — це те, чим зараз займаюся. Якби у мене не було маленького сина — я не поїхала б з України», — зізналася Глущенко програмі «Зірковий шлях».

Разом з акторкою у безпечніше місце також переїхав син її чоловіка Олега Збаращука від попереднього шлюбу та сестри хлопчика. Так сталося, що під час війни зірка познайомилася з колишньою дружиною Олега.

«Я сказала їй: „За яких обставин ми б ще познайомилися?“ Але ми порозумілися», — з посмішкою розповіла Яна Глущенко.

За словами акторки, її маленький син дуже хоче додому, але вона знаходить правильні слова, щоб пояснити, чому зараз не можна повертатися до України.

«Я не уточнювала в розмові з сином, що таке війна. Взагалі мені не хотілося б, щоб він розумів усе так, як воно є насправді. Я поки що оберігаю Тамерлана від цієї інформації. Йому лише 4 роки», — каже Глущенко.

Чоловік акторки залишився в Україні, займається волонтерською діяльністю.

«Щойно почалася війна, я сказала чоловікові: „Коли ми переможемо — підемо за дівчинкою“. Тому вже треба перемогти, треба вже повертатися додому», — зізналася Яна Глущенко.

Багато зіркових мам з маленькими дітьми поїхали за кордон. Танцівниця Ілона Гвоздьова з донькою та сином знайшла тимчасове житло в Італії.

А співачка MamaRika із восьмимісячним сином Давидом повернулася в Україну з Польщі, не витримавши розлуки з чоловіком.

Фото instagram.com/yamo4ka

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