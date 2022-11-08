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Працював на «гауляйтера» Харківщини: СБУ викрила ще одного священика-колаборанта

17:38 8 листопада 2022
Церква на Харківщині

В Україні викрили чергового ворожого поплічника в рясі, який співпрацював з окупантами та у своїх проповідях виправдовував російську агресію.

Як повідомляють в СБУ, ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області.

«Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх „проповідях“ виправдовував злочини агресора. Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Поширювати прокремлівську пропаганду «батюшці» допомогала прихожанка з одного із місцевих селищ.

Під час звільнення Харківщині вони вдвох втекли до росії, де намагаються переховуватись від правосуддя. Обом фігурантам повідомлено про підозру, їх оголошено у розшук.

Нагадаємо, що на Вінничині митрополиту Московського патріархату повідомили про підозру. Він у своїх проповідях ображав почуття вірян та розпалював релігійну ворожнечу.

Фото СБУ

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