В Маріуполі рашисти знищили знаменитий мурал «Мілана» (відео)

В тимчасово окупованому Маріуполі, де загарбники руйнують будинки разом із тілами загиблих місцевих мешканців, аби приховати свої злочини, був знищений мурал «Мілана».

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, нагадавший, що це була пам’ять про поранену дівчинку, яка постраждала внаслідок першого російського обстрілу міста у 2015 році.

«Саме тоді дівчинка Мілана залишилася без матері. А сама вона пережила кілька операцій. Можна знищити мурал, але не пам"ять», — додав він.

Наприкінці січня 2015 року росіяни обстріляли місто з «Градів» — у житловому районі було випущено 120 снарядів. Тоді загинула 31 людина, зокрема 27-річна Ольга Абдурашітова, яка в соцмережах закликала росіян скоріше звільнити Донбас від української армії. Жінка загинула миттєво, а її трирічна дочка Мілана, яка була поруч, втратила ноги. Малятко залишилося сиротою, гроші на протез та лікування їй збирали всім світом.

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Фото зі сторінки Олексія Гончаренка

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