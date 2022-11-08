В Донецькій області окупанти заборонили дітям виходити на вулицю: названа причина

Окупанти, які зазнають величезних втрат та знущаються з місцевого населення, на тимчасово захоплених територіях Донеччини заборонили дітям перебувати на вулиці без супроводу дорослих.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, разом з дітьми має бути не просто доросла людина, а батьки чи опікуни.

«Діти до 7 років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 років — з 21:00 до шостої ранку, а від 14 до 18 років — з 22:00 до шостої ранку. Знаєте чому? Тому, що, на думку окупаційної влади, дитина не може самостійно знаходитись у «соціально небезпечних місцях», — повідомив він та додав: «Оскількі окремого переліку не додано, вимушен погодитись з формулюванням. Окупована Донетчина (власне як і територія росії) на сьогодні соціально небезпечно місце. Не лише для дітей…»

Раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що рашисти примусово вивезли з інтернату на Херсонщині до росії близько сотні дітей з інвалідністю.

Фото Pixabay

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