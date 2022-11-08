«Немає жодних ліків, крім Бога»: Брітні Спірс розповіла про невиліковну хворобу

Американська поп-зірка Брітні Спірс, яка нещодавно виклала в мережу «голе» фото в ліжку, розповіла про хворобу, яка її мучить і з якою допомагають боротися танці

«Пошкодження нерва на правій стороні мого тіла… Немає ніякого лікування, окрім Бога, як я думаю», — пише співачка в Instagram і розповідає про свої відчуття, коли мозок не отримує достатньої кількості кисню.

Брітні Спірс каже, що ушкодження нерва викликає оніміння. Кілька разів на тиждень вона прокидалася з онімілими руками, а ще в неї в таких випадках сильно болить скроня.

За її словами, не відчувати болю їй допомагають танці, а її «розум буквально переміщається до місця внутрішньої дитини».

«І хоча я не рухаюся так, як раніше… Я щиро вірю, що моя віра в це дала мені сили… Милістю Божою я нарешті знайшла ліки, при яких я дійсно відчуваю, як кисень надходить у мій мозок і через шию. Мої очі тепер більш відкриті, і я можу правильно тримати голову! Я зробила хорошу роботу, намагаючись це здійснити. У будь-якому випадку, мені стає набагато краще, я можу дихати» , — зізналася вона і показала, як проходить лікування.

Нагадаємо, що українка Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для зіркового дуету Брітні Спірс та Елтона Джона. Поп-принцеса повернулася у шоу-бізнес із запальною піснею Hold Me Closer.

Фото з сторінки Брітні Спірс

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