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«У чому мати народила»: шанувальники Брітні Спірс занепокоєні через її пост у соцмережі

22:30 20 жовтня 2022
Брітні Спірс

Американська поп-зірка Брітні Спірс позувала оголеною на своєму ліжку в новому пості в соцмережі, натякаючи на те, що відповідне відео вийде «на цьому тижні».

«Цього тижня у мене прем'єра фільму „Законодавчий акт моєї дупи“, — підписала зухвалий знімок співачка. — Думала, що у мене сьогодні гарна зачіска. P. S. Я весь день тримала новонароджену дитину моєї кузини… Я наче уві сні».

Брітні вперше опублікувала цю новину в понеділок, але шанувальники помітили, що вона публікувала відео кілька разів в той день. Один фоловер сказав: «Вона продовжує репостити, але всі кажуть, що з нею все в порядку, все гаразд, але тут щось не так!»

Деякі шанувальники поспішили захистити поп-зірку, припускаючи, що немає причин для занепокоєння.

«Брітні в порядку. Якщо вона хоче демонструвати те, що дано їй Богом, це її справа. Не подобається? Відпишіться від неї і заблокуйте її. Ось так просто», — пишуть інші її фоловери.

Раніше син Брітні Спірс пояснив, чому не спілкується з мамою.

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