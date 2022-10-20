«У чому мати народила»: шанувальники Брітні Спірс занепокоєні через її пост у соцмережі
Американська поп-зірка Брітні Спірс позувала оголеною на своєму ліжку в новому пості в соцмережі, натякаючи на те, що відповідне відео вийде «на цьому тижні».
«Цього тижня у мене прем'єра фільму „Законодавчий акт моєї дупи“, — підписала зухвалий знімок співачка. — Думала, що у мене сьогодні гарна зачіска.
Брітні вперше опублікувала цю новину в понеділок, але шанувальники помітили, що вона публікувала відео кілька разів в той день. Один фоловер сказав: «Вона продовжує репостити, але всі кажуть, що з нею все в порядку, все гаразд, але тут щось не так!»
Деякі шанувальники поспішили захистити поп-зірку, припускаючи, що немає причин для занепокоєння.
«Брітні в порядку. Якщо вона хоче демонструвати те, що дано їй Богом, це її справа. Не подобається? Відпишіться від неї і заблокуйте її. Ось так просто», — пишуть інші її фоловери.
Раніше син Брітні Спірс пояснив, чому не спілкується з мамою.
130
Читайте також: Фанати в захваті, критики розчаровані: пісня Елтона Джона і Брітні Спірс стала релізом серпня, що найбільш обговорюється
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram