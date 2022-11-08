«Це не хвороба»: близький друг Моїсеєва розкрив справжню таємницю смерті артиста

Колись дует Бориса Моїсеєва та Миколи Трубача підірвав шоу-бізнес неоднозначним хітом «Голубая луна». Завдяки спільній роботі музиканти здружилися і продовжували спілкуватися всі ці роки, аж до смерті епатажного артиста. Уперше після смерті друга російський співак Микола Трубач вирішив озвучити свою версію події. Він упевнений: причиною відходу зірки стала нескінченна самотність після перенесеного інсульту. Втративши сцену, Моїсеєв кинув боротися, про це артист заявив кремлівським ЗМІ.

«Людина втомилася від цієї боротьби, яка випала йому останніми роками і позбавила його сцени — найулюбленішого і найсвятішого місця в його житті. Це було найважчим випробуванням для нього — не дай Бог нікому. Боря ж був королем сцени. Він — найяскравіший із тих артистів, яких я знаю».

Нагадаємо, відомий російський співак Борис Моїсеєв помер на 69-му році життя 27 вересня. А нещодавно шоумен Стас Барецький заявив, що є сином покійного і має намір ексгумувати його тіло для того, щоб довести свою спорідненість через тест ДНК.

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