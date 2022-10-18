У росії назріває новий скандал: днями шоумен Стас Барецький заявив, що є сином покійного співака Бориса Моїсеєва і має намір ексгумувати його тіло для того, щоб довести свою спорідненість через тест ДНК.



Про це повідомляють росЗМІ.



Як відомо, після смерті Моїсеєва стали спливати різні подробиці його життя.



Співак не приховував своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації, за що багато хто його засуджував. Однак і кохані жінки у його житті були. Пізніше артист заявляв, що образ гомосексуаліста був лише піар-ходом. Так це чи ні — цю таємницю співак забрав із собою у могилу.



Якоїсь миті артист прийшов до віри. Він просив вибачення в тих, кого міг образити й став вести практично відлюдницький спосіб життя. Останніми роками музикант мав великі проблеми зі здоров'ям. Він переніс три інсульти.



Проте, жодний із наведених фактів не дає підстав для проведення ексгумації — про це заявив «зірковий адвокат» Андрій Альошкін. За його словами, просто на чиєсь бажання ця процедура не проводиться.



«За законодавством, тіла ексгумують лише у двох випадках: на вимогу правоохоронних органів, якщо потрібно провести судмедекспертизу чи впізнання; за бажанням родичів, якщо вони хочуть перепоховати тіло», — висловився зірковий адвокат.



Він вважає, що Стас Барецький не зовсім адекватний. «Це клоунада у чистому вигляді. Почався осінній період загострень. Не виключено, що це якраз такий випадок», — підсумував Андрій Альошкін.



Нагадаємо, після смерті Моїсеєва залишилася елітна нерухомість, яку він відписав своєму помічнику Сергію Гороху.



Але за квартири в Москві, Юрмалі та Дубаї вирішив боротися брат артиста. Він заявив, що Горох привласнив собі частину спадщини Моїсеєва й що досі не знає причини смерті брата.

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