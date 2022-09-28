Проблем з грошима не відчував: за які кошти жив та що залишив по собі Борис Моїсеєв

Причиною смерті 68-річного Бориса Моїсеєва, за попередніми даними, став черговий інсульт, пише РІА «ФАН».



Зазначається, що останнім часом Моїсеєв мав серйозні проблеми зі здоров'ям та вів затворницький спосіб життя. Але все ж таки роки роботи у шоубізнесі не минули даремно — артист не мав проблем з грошима. Він мав регулярний прибуток — отримував авторські відрахування.



«Головний прибуток йому приносили його твори, які активно використовуються досі. Він встиг зареєструвати права на 200 музичних композицій, у тому числі на „Голубую луну“. У середньому вони приносили близько 7−10 мільйонів карбованців на рік. Але найчастіше використовувалися не пісні, яке хореографія», — поділилося оточення Моїсеєва.



За повідомленням інсайдера, Борис Михайлович мав непогану нерухомість. Він мав трикімнатну квартиру в Юрмалі (площею 100 квадратів), яку згодом подарував Крістіні Орбакайте, до якої він приїжджав на ювілей, вже бувши серйозно хворим.



Він володів ще кількома квартирами у центрі Москви. В одній з них виконавець проживав, дві інші були порожні й навіть не здавались в оренду.



Ще невідомо, коли й де буде поховано співака. Поки що зіркові друзі прощаються з Борисом Михайловичем у мережі.



Нагадаємо, 16 вересня стало відомо про смерть популярного голлівудського актора Генрі Сільви. Він помер у віці 95 років у Каліфорнії.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного голлівудського актора Джеймса Каана. Зірка фільмів «Хрещений батько» та «Мізері» помер у віці 82 років.

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