Колишнього голову Нацбанку України Кирила Шевченка, якого раніше розшукувало НАБУ, оголосили вже й у міжнародний розшук.

Як повідомляють у Центрі протидії корупції, ексочільник НБУ виїжджав з України по службовому паспорту. Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирають запобіжний захід.

«Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Відрядження завершилося через день, однак він не повернувся. Ексочільник НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня», — йдеться у повідомленні.

За словами адвоката Шевченка, наразі його підзахисний знаходиться в австрійському Відні, де він став на консульський облік і орендував житло.

У ЦПК звертають увагу на те, що на початку жовтня у соцмережах Шевченко стверджував, що перебуває на лікуванні. Але на засіданні його адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований тільки 12 жовтня. У висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

«САП стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації. Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, про що він сам пише на фейсбуці», — йдеться у повідомленні.

Адвокат же наполягав, що обвинуваченню відома австрійська адреса Шевченка і тому він клопотав про виклик підзахисного через процедуру міжнародно-правової допомоги. Суд у виклику відмовив, так як процедура обрання заочного запобіжного заходу не передбачає участі підозрюваного, а захист не надав доказів неможливості прибуття Шевченка у засідання з поважних причин.

Після цього адвокат заявив відвід слідчій судді, у задоволенні якого згодом відмовили.

Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили Шевченку про підозру в організації розкрадання понад 206 млн грн державного «Укргазбанку», в якому він спочатку працював заступником голови правління, а потім і головою.

Фото зі сторінки ЦПК

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