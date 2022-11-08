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Картопляна запіканка для дешевої та швидкої вечері: рідні швидко зметуть її зі столу

22:30 9 листопада 2022
Картопляна запіканка

Ситна картопляна запіканка — універсальна страва, яку точно оцінить кожен гурман. Любителі м'яса можуть збагатити цей рецепт обсмаженими шматочками бекону або ковбаси, повідомляє видання Gazeta wroclawska. Час підготовки: 1,5 години, включаючи 30 хвилин випікання.

Інгредієнти:

  • 8−10 картоплин,
  • щіпка солі,
  • 2 ст.л. рубаної петрушки або
  • 2 ст.л. подрібненого кропу.

Соус для картопляної запіканки:

  • 1 ст.л. вершкового масла,
  • 1 цибулина,
  • ½ ч. л. порошку солодкої паприки,
  • 1 склянка молока,
  • 2 яйця,
  • 100 г жовтого сиру,
  • ½ ч. л. мускатного горіха,
  • ½ ч. л. свіжомеленого перцю.

Приготування:

Картоплю почистити, покласти в каструлю і відварити до м'якості з додаванням чайної ложки солі. Потім злити воду і відставити картоплю остигати.

Поки картопля вариться, на сковороді розігріти вершкове масло і обсмажити нарізану кубиками цибулю. Цибуля повинна бути золотистого кольору. У квадратну жароміцну форму викласти нарізану картоплю. Чергувати їх шаром цибулі та тертого жовтого сиру. Останнім шаром зверху запіканки повинен бути сир.

У мисці змішати молоко з яйцями, солодкою паприкою, мускатним горіхом і свіжомеленим перцем. Рівномірно розподілити молочно-яєчну рідину в жароміцній формі. Поставити картопляну запіканку в розігріту духовку і випікати при температурі 180° С протягом 30 хвилин. Після випікання запіканку можна посипати подрібненою зеленню петрушки або кропу.

Нагадаємо рецепт англійської фуд-експертки Люсі Варнави, яка радить з черствого хліба готувати крутони зі спеціями — це економно та смачно.

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