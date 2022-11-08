Картопляна запіканка для дешевої та швидкої вечері: рідні швидко зметуть її зі столу

Ситна картопляна запіканка — універсальна страва, яку точно оцінить кожен гурман. Любителі м'яса можуть збагатити цей рецепт обсмаженими шматочками бекону або ковбаси, повідомляє видання Gazeta wroclawska. Час підготовки: 1,5 години, включаючи 30 хвилин випікання.

Інгредієнти: 8−10 картоплин,

щіпка солі,

2 ст.л. рубаної петрушки або

2 ст.л. подрібненого кропу. Соус для картопляної запіканки: 1 ст.л. вершкового масла,

1 цибулина,

½ ч. л. порошку солодкої паприки,

1 склянка молока,

2 яйця,

100 г жовтого сиру,

½ ч. л. мускатного горіха,

½ ч. л. свіжомеленого перцю.

Приготування:

Картоплю почистити, покласти в каструлю і відварити до м'якості з додаванням чайної ложки солі. Потім злити воду і відставити картоплю остигати.

Поки картопля вариться, на сковороді розігріти вершкове масло і обсмажити нарізану кубиками цибулю. Цибуля повинна бути золотистого кольору. У квадратну жароміцну форму викласти нарізану картоплю. Чергувати їх шаром цибулі та тертого жовтого сиру. Останнім шаром зверху запіканки повинен бути сир.

У мисці змішати молоко з яйцями, солодкою паприкою, мускатним горіхом і свіжомеленим перцем. Рівномірно розподілити молочно-яєчну рідину в жароміцній формі. Поставити картопляну запіканку в розігріту духовку і випікати при температурі 180° С протягом 30 хвилин. Після випікання запіканку можна посипати подрібненою зеленню петрушки або кропу.

Нагадаємо рецепт англійської фуд-експертки Люсі Варнави, яка радить з черствого хліба готувати крутони зі спеціями — це економно та смачно.



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