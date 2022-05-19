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Рецепт «веселої» картопляної запіканки під сиром від Насті Монахової (відео)

11:12 19 травня 2022
Запіканка

Просту картопляну запіканку з сиром можна подавати на стіл, як окрему страву, а можна і як гарнір до м'ясних страв.

Тим більше, якщо готувати її за веселим рецептом Насті Монахової .

Багато фоловерів Насті підписуються на її обліковий запис у соціальних мережах не тільки заради рецептів страв, але й для того, щоб отримати заряд бадьорості та веселощів від того, як блогер презентує свої страви (дивіться відео і самі переконайтеся в цьому).

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Для приготування запіканки з сиром за її рецептом знадобляться:

  • картопляне пюре 500 гр
  • моцарела 50 гр
  • шинка 100 гр
  • помідори чері 150 гр
  • м'який сир 100 гр
  • вершки 200 мл
  • твердий сир 100 гр
  • сіль, перець, сушені трави до смаку.

Ось як описує процес приготування сама блогер.

«Беремо столову ложку картоплі, кладемо шматок мацарели всередину і катаємо колобочки. Викладаємо у форму, посипаємо нарізаною шинкою і помідорами. У соус вмішуємо м'який сир, вершки (краще брати 20%), солимо-перчимо, додаємо улюблені трави.

Заливаємо нашу картоплю і зверху все посипаємо твердим сиром. Випікати за 180 градусів 20 хвилин".

Як це виглядає, кулінарка показала на відео.

Нагадаємо, раніше кулінар із Черкас порадила читачам «ФАКТІВ», як приготувати пиріг-запіканку із зеленою цибулею.

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