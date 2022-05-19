Рецепт «веселої» картопляної запіканки під сиром від Насті Монахової (відео)

Просту картопляну запіканку з сиром можна подавати на стіл, як окрему страву, а можна і як гарнір до м'ясних страв.

Тим більше, якщо готувати її за веселим рецептом Насті Монахової .

Багато фоловерів Насті підписуються на її обліковий запис у соціальних мережах не тільки заради рецептів страв, але й для того, щоб отримати заряд бадьорості та веселощів від того, як блогер презентує свої страви (дивіться відео і самі переконайтеся в цьому).

Для приготування запіканки з сиром за її рецептом знадобляться:

картопляне пюре 500 гр

моцарела 50 гр

шинка 100 гр

помідори чері 150 гр

м'який сир 100 гр

вершки 200 мл

твердий сир 100 гр

сіль, перець, сушені трави до смаку.

Ось як описує процес приготування сама блогер.

«Беремо столову ложку картоплі, кладемо шматок мацарели всередину і катаємо колобочки. Викладаємо у форму, посипаємо нарізаною шинкою і помідорами. У соус вмішуємо м'який сир, вершки (краще брати 20%), солимо-перчимо, додаємо улюблені трави.

Заливаємо нашу картоплю і зверху все посипаємо твердим сиром. Випікати за 180 градусів 20 хвилин".

Як це виглядає, кулінарка показала на відео.

Нагадаємо, раніше кулінар із Черкас порадила читачам «ФАКТІВ», як приготувати пиріг-запіканку із зеленою цибулею.

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