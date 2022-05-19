Рецепт «веселої» картопляної запіканки під сиром від Насті Монахової (відео)
Просту картопляну запіканку з сиром можна подавати на стіл, як окрему страву, а можна і як гарнір до м'ясних страв.
Тим більше, якщо готувати її за веселим рецептом Насті Монахової .
Багато фоловерів Насті підписуються на її обліковий запис у соціальних мережах не тільки заради рецептів страв, але й для того, щоб отримати заряд бадьорості та веселощів від того, як блогер презентує свої страви (дивіться відео і самі переконайтеся в цьому).
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Для приготування запіканки з сиром за її рецептом знадобляться:
- картопляне пюре 500 гр
- моцарела 50 гр
- шинка 100 гр
- помідори чері 150 гр
- м'який сир 100 гр
- вершки 200 мл
- твердий сир 100 гр
- сіль, перець, сушені трави до смаку.
Ось як описує процес приготування сама блогер.
«Беремо столову ложку картоплі, кладемо шматок мацарели всередину і катаємо колобочки. Викладаємо у форму, посипаємо нарізаною шинкою і помідорами. У соус вмішуємо м'який сир, вершки (краще брати 20%), солимо-перчимо, додаємо улюблені трави.
Заливаємо нашу картоплю і зверху все посипаємо твердим сиром. Випікати за 180 градусів 20 хвилин".
Як це виглядає, кулінарка показала на відео.
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